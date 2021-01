HBO : Encore un projet de série en lien avec «GoT»

Selon plusieurs sites américains, une série animée «Game of Thrones» pourrait bientôt voir le jour.

HBO ne veut pas lâcher «Game of Thrones». Après la confirmation de «House of the Dragon», qui racontera l’histoire de la famille Targaryen et dont la production est sur le point de débuter, la chaîne américaine souhaiterait créer une version animée du feuilleton qui s’est terminé en 2019 après huit saisons.