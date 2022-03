Série : Encore un record pour «La chronique des Bridgerton»

Jamais depuis la création de Netflix un feuilleton en anglais n’avait été autant regardé durant son week-end de lancement que la saison 2 de la série.

Jonathan Bailey et Simone Ashley dans la saison 2 de «La chronique des Bridgerton».

«La chronique des Bridgerton» n’en finit pas de séduire les abonnés de Netflix. La série, assurée de connaître au moins quatre saisons, avait déjà signé le plus gros démarrage de l’histoire du service de streaming début 2020, avant d’être devancée par «Squid Game» , vient de battre un nouveau record.

Lors de son premier week-end de mise en ligne, du 25 au 27 mars 2022, la saison 2 du feuilleton dont nous avait parlé Phoebe Dynevor a cumulé 193 millions d’heures de visionnage. Cela en fait le plus gros lancement d’une série en anglais de toute l’histoire de Netflix (le record du plus gros démarrage, toutes langues confondues, est détenu par la partie 5 de «La Casa de Papel», avec 201, 9 millions d’heures du 3 au 5 septembre 2021). En comparaison, la première saison avait totalisé un peu plus de 32 millions d’heures de visionnage durant son premier week-end.