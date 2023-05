Le terrain de golf de Neuchâtel n'échappe pas au vandalisme

«Tremblez bourgeois! On cultivera vos golfs quand on vous aura tous mangés!» Et un de plus. Après ceux de Lausanne (VD), Vandoeuvres (GE), Payerne (VD) et Vuissens (FR), le terrain de golf de Neuchâtel, situé sur la commune de Saint-Blaise (NE) a aussi été victime d’actes de vandalisme. Un trou obstrué et des tags réalisés sur le gazon, dans la nuit de dimanche à lundi, laissent penser qu’ils seraient l’œuvre d’activistes climatiques, rapporte «Arcinfo».