Saint-GALL : Encore un terrain de sport saccagé par des drifteurs fous

Dans la nuit du 30 au 31 décembre, des véhicules ont pénétré sur la place de sport d’une école de Zuckenriet. Les dégâts se chiffrent en milliers de francs. Plusieurs cas similaires ont été signalés en Suisse romande cet automne.

Pol. cant. SG

Les conducteurs on littéralement labouré le terrain à Zuckenriet (SG)

Pol. cant. SG

Entre l'après-midi du 30 décembre et le matin du 31, des automobilistes ont endommagé le terrain de sport du lycée de Sproochbrugg à Zuckenriet (SG), a indiqué la police cantonale saint-galloise vendredi. Les inconnus ont fait plusieurs tours sur la pelouse enneigée, labourant le terrain. Les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs milliers de francs.

Ce n’est pas la première fois que des surfaces sont endommagés par des drifteurs indélicats, relève «20 Minuten» . Dans les cantons d'Obwald et de Berne, une vingtaine de personnes ont été signalées au cours des derniers jours.

Plusieurs précédents en Suisse romande

En Suisse romande, les terrains de foot de Vuarrens (VD), Etagnières (VD), Poliez-Pittet (VD) et de Courgevaux (FR) ont eux aussi été saccagés par des amateurs de sports mécaniques ces derniers mois. «Ils alternent vitesse et freinage d’urgence laissant des bosses partout. On en a pour une dizaine de milliers de francs de frais de remise en état. Le terrain de foot du village a été d’abord endommagé en juin puis il y a deux semaines», nous confiait un élu d’Etagnières en novembre.