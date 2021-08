Football - Leicester bat Manchester City et s’offre un trophée de plus

Une semaine avant la reprise de la Premier League, la saison démarre comme s’était terminée la précédente pour les Blues, battus il y a deux mois en finale de Ligue des Champions par Chelsea. Cette nouvelle défaite est d’autant plus rageante qu’elle a été concédée à la 89e minute sur un pénalty, marqué par Kelechi Iheanacho.

Certes, le champion d’Angleterre alignait une équipe privée de plusieurs internationaux présents à l’Euro et en retard dans leur préparation (notamment De Bruyne, Foden et Sterling), mais ses supporters attendaient mieux au vu de son recrutement déjà ambitieux symbolisé par Jack Grealish...

Manque d’avant-centre

La seule véritable opportunité pour Manchester City a été un coup franc d’Ilkay Gündogan repoussé par Kasper Schmeichel (7e). Le reste du temps, les Citizens ont peiné pour s’approcher du but adverse, peu aidés par la légèreté de Ferran Torres dans l’axe de l’attaque, et l’inexpérience des deux jeunes Samuel Edozie et Cole Palmer, titularisés pour la première fois.