30’500 personnes au festival Caribana

The Offspring, mercredi 15 juin 2022

Ce n’est pas un hasard pour Tony Lerch, président, interrogé sur place: «La Suisse est le pays des festivals. Les événements régionaux comme le nôtre ont un fort ancrage local. Les gens d’ici ont besoin de leur Caribana. Ils préfèrent aller dans un événement établi pour lequel ils ont du respect». Le fondateur de la manifestation estime également que «l’après Covid» a aussi eu un impact sur la fréquentation, la meilleure après 2009 et 2010. Conséquence de la météo et du monde, les bars ont tourné à plein régime avec un record de chiffre d’affaires lors de la soirée consacrée à l’electro avec Fatboy Slim en tête d’affiche. Le budget de 2,2 millions sera «a priori» équilibré: «Après plusieurs éditions avec des pertes, on peut dire qu’on est en rémission».