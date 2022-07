Football: Encore une défaite pour Neuchâtel Xamax

Nikola Gjorgjev (à dr.) se joue d’Adam Ouattara et double la mise pour Aarau.

Mais les joueurs d’Andrea Binotto n’ont malheureusement pas trouvé la solution face aux Argoviens et se sont inclinés 1-2 (1-1).

Ils avaient pourtant bien démarré leur soirée en trompant le gardien Simon Enzler à la 37e minute grâce à Henri Koide, servi par l’inoxydable Raphaël Nuzzolo. Mais la proximité de la mi-temps et la possibilité de rentrer au vestiaire menés ont motivé les Argoviens qui, dans les arrêts de jeu (45e + 1), ont égalisé par l’entremise de Shkelqim Vladi.

Gjorgjev double la mise

Dominateur avec le ballon dans les pieds, Aarau a plus tenté et, devant son but, Théo Guivarch a repoussé l’inéluctable. Mais à la 70e minute, Nikola Gjorgjev, assisté par Mickaël Almeida, a trouvé le moyen de doubler la mise pour le visiteur. La partie était jouée.