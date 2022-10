Football : Encore une désillusion au bout du suspense pour l’Atlético

Nouvelle fin de match rocambolesque pour l’Atlético et nouvelle déception. Les Madrilènes ont ployé à la dernière minute contre Cadix (3-2).

Ruben Sobrino a marqué le but de la victoire pour Cadix à la dernière seconde.

Trois jours après le cruel 2-2 contre Leverkusen en C1, l’Atlético Madrid a encore déchanté à Cadix, après une fin de match complètement folle qui a vu les Colchoneros revenir à 2-2 avant d’encaisser un but fatal à la 90e+9.

Les «Rojiblancos» ont été surpris après seulement 28 secondes de jeu par une reprise du gauche de Théo Bongonda, et ont encaissé un deuxième but signé Alex Fernandez à la 81e qui semblait sceller la défaite… mais les Madrilènes ont sonné la révolte grâce à Antoine Griezmann et Joao Felix en fin de match.