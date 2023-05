Hockey sur glace : Encore une grosse désillusion pour les Suisses et les Devils

Le beau parcours des New Jersey Devils touche-t-il à sa fin? Comme lors de l’acte I perdu 5-1, l’équipe du capitaine Nico Hischier n’a pas fait le poids et s’est encore effondrée à Raleigh face aux Carolina Hurricanes (défaite 6-1).

Le club du New Jersey se trouve mené 2-0 dans la série du deuxième tour des play-off. Miles Wood a inscrit le seul but des Devils, tandis que le Finlandais Jesperi Kotkaniemi s’est illustré avec un doublé en l’espace de 3’58’’ en deuxième période lors de la victoire des «Canes».

Compliqué pour Akira Schmid

Fantastique lors de la série contre les New York Rangers (quatre victoires en cinq matches, dont deux blanchissages), le gardien formé à Langnau a été abandonné par sa bonne étoile contre les Hurricanes. Timo Meier, qui avait dû faire l’impasse sur le premier acte en raison d’une blessure, a quant à lui effectué son retour au jeu. L’Appenzellois a tiré cinq fois au but, sans réussite. Le défenseur Jonas Siegenthaler a été le joueur le plus sollicité par Lindy Ruff, le coach des Devils, tandis que Nico Hischier (0 point) n’a pas pesé offensivement.

Beaucoup de frustration

«Ce qui me dérange le plus, c’est qu’ils se sont davantage battus que nous, leur effort a été meilleur, a analysé le capitaine Nico Hischier sur le site des Devils. Nous avons beaucoup d’aptitudes techniques dans notre équipe, mais tout ceci ne veut plus rien dire en play-off. Je suis aussi déçu de ma performance, je n’ai pas pu aider l’équipe offensivement. C’est très frustrant, mais il faut tourner la page et oublier ces deux défaites de suite. Nous devons nous battre davantage et gagner nos duels. Maintenant, nous devons rebondir chez nous sur notre patinoire.»