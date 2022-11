Légende automobile: Encore une nouvelle mouture de la légendaire voiture de «Retour vers le futur»

Qui ne connaît pas la DeLorean DMC-12, cette emblématique voiture à portes papillon en acier inoxydable non peint, immortalisée dans la trilogie cinématographique «Retour vers le futur»? Depuis la spectaculaire faillite de l'entreprise dans les années 1980 et l'arrestation de son fondateur John DeLorean, le petit constructeur américain a disparu du marché, les quelques DMC-12 survivantes se trouvant aujourd'hui dans les garages de collectionneurs.

Mais c’était sans compter sur la société DNG qui annonce, à son tour, un retour de la DeLorean. DNG, qui est l’abréviation de DeLorean Next Generation, a été fondée par Kat DeLorean, la fille du constructeur et fondateur de la marque, John DeLorean, décédé en 2005. Le modèle JZD, dont seules quelques photos ont pour l’heure été révélées, se veut une réinterprétation de la légendaire DMC-12 et, malgré ses éléments stylistiques modernes tels que les bandes lumineuses à l’avant et à l’arrière, son design se rapproche plus de l’original que la DMC Alpha 5.