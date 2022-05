Hockey sur glace: Encore victorieuse, la Suisse défiera les USA en quarts

La merveille de Malgin

Rien n’a été facile pour la formation helvétique face à un adversaire qui pouvait encore prétendre à la première place du groupe en cas de victoire dans le temps réglementaire. Gênée par le fore-checking allemand, l’équipe de Suisse n’a bénéficié que d’un minimum d’espaces en sortie de zone. Mise sous pression, elle a montré des lacunes à la relance et a paru bien empruntée au moment de développer son jeu. Andres Ambühl, buteur magnifique sur l’ouverture du score (2e) et auteur d’une solide prestation d’ensemble, et ses coéquipiers se sont logiquement retrouvés menés au moment de rejoindre une première fois les vestiaires.

Salvatrice, cette première pause a permis aux Helvètes de retrouver leurs esprits. Et, plus important encore, un moyen de s’extirper du piège tendu par la troupe de Toni Soderholm. Pius Suter, d’un tir du poignet imparable, a d’abord permis à la sélection à croix blanche d’égaliser après 86 petites secondes dans la période médiane (22e). Puis, Denis Malgin a profité de l’unique avantage numérique suisse de la partie pour inscrire le but du match d’une merveille de slapshot (39e). Le but de l’attaquant des Zurich Lions est déjà le huitième inscrit en power play depuis le début du tournoi (33% de réussite au coup d’envoi).