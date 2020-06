Suisse

Endettés jusqu’au cou à cause d’un bug informatique

Plusieurs amateurs de casinos en ligne ont pu continuer à jouer alors qu’ils avaient dépassé leur limite de retrait chez Postfinance. A cause d’une panne, une grande partie de leurs mises n’ont pas été déduites directement de leur compte.

«Tout à coup, j’avais 10’000 francs de dettes de jeu!» Un Alémanique de 41 ans a cru faire une crise cardiaque en contrôlant son état de compte postal, le 8 juin dernier. Interrogé vendredi par «Blick» , le quadragénaire raconte être tombé des nues en découvrant qu’il avait dépassé sa limite de plusieurs milliers de francs. «Je n’avais rien acheté de cher les jours précédents. Et je n’ai encore jamais été dans le négatif», explique-t-il. Il ajoute par ailleurs que son compte est censé se bloquer lorsqu’il n’a plus d’argent. «J’ai fait ça afin de toujours avoir le contrôle.»

L’Alémanique aime bien jouer au casino sur le Net. Il se connecte souvent le soir après le travail. Ses sites préférés sont Jackpots.ch et 777.ch. Les deux portails appartiennent au Grand Casino Baden. Pour jouer, le quadragénaire a lié ses comptes de jeu à son compte PostFinance. Et selon «Blick», c’est à cause de cela qu’il s’est soudainement retrouvé endetté jusqu’au cou.