Etats-Unis : Endeuillé, un influent avocat planifie son propre meurtre… et survit

Après avoir découvert les cadavres de sa femme et de son fils, Alex Murdaugh a planifié son assassinat pour que son autre fils touche l’assurance-vie. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Le chef de la police a promis que ses services mèneraient «une enquête professionnelle, sérieuse et impartiale». (Image d’illustration)

Après le meurtre de sa femme et de son fils, un influent avocat américain a demandé à un ancien client de l’abattre pour que son dernier fils touche 10 millions de dollars d’assurance-vie, a révélé mardi soir la police de Caroline du Sud.

Organisé avec un ex-client

Les tourments d’Alex Murdaugh, membre d’une lignée d’avocats et de procureurs locaux, défraient la chronique depuis qu’il a découvert, le 7 juin, les corps de sa femme de 52 ans et de son fils de 22 ans devant l’une de leurs propriétés dans la localité d’Islandton. Aucune arrestation n’a eu lieu à ce jour.

Le drame s’était encore intensifié le 4 septembre quand l’avocat de 53 ans a été à son tour attaqué à l’arme à feu, sur le bord d’une route isolée. Blessé à la tête, il a été transféré à l’hôpital et a survécu.

Viser la tête

Il a expliqué aux enquêteurs lui avoir donné une arme et lui avoir ordonné de viser la tête.

M. S. a été arrêté mardi et inculpé notamment de suicide assisté, d’agression et de fraude à l’assurance. «Il a reconnu avoir été présent au moment de la fusillade et avoir ensuite jeté l’arme», d’après l’acte d’accusation.