Afrique du Sud : Endeuillés, ils défilent devant le cercueil de Tutu

La dépouille de Mgr Desmond Tutu est arrivée jeudi matin à la cathédrale Saint-Georges du Cap, où les Sud-Africains peuvent lui rendre hommage pendant deux jours.

À tout juste cinq mois, Likhanye Mbikwana, une tétine dans la bouche, confortablement emmitouflé dans les bras de sa mère Amanda, est sans doute l’un des plus jeunes dans la file d’attente. «Quand il sera grand, il verra sa photo en ce jour très important», dit la jeune femme de 29 ans, née tout juste après l’apartheid mais venue se souvenir de Tutu et de «tout ce qu’il a fait pour nous, Africains».

Le charisme d’Elvis

La veuve de Tutu, connue ici sous le nom de Mama Leah, et ses enfants sont rassemblés à l’intérieur, à l’écart de la foule et de la presse.

Tutu, qui adorait blaguer et offrir à tous son rire en cascade communicatif, racontait que si on lui refusait l’entrée au paradis et qu’on l’envoyait à la place «dans un endroit plus chaud», le diable demanderait peut-être l’asile politique à Dieu pour fuir l’agitateur. Joan Coulson parie qu’il est déjà en train de remuer le Paradis. «Saint-Pierre va lui dire "eh du calme là dedans!"», plaisante-t-elle.