insomnies: Cette astuce permet de s'endormir en quelques minutes

Ralentir l’activité cérébrale

Pas besoin de dormir nu ou de faire chambre à part , le «brain tapping» ne prend que quelques minutes au moment du coucher. Il consiste en des tapotements sur des endroits spécifiques du corps en disant à voix haute des phrases comme «je suis détendu» ou «je m’endors». Pour vaincre l’insomnie, Fouad Boustani se frappe doucement les cuisses, d’abord rapidement puis de plus en plus lentement, tout en respirant profondément. «Notre cerveau aime se connecter à des rythmes répétitifs, explique-t-il. En créant un rythme rapide, puis en le diminuant, cela va ralentir l’activité cérébrale et donc favoriser le sommeil.»

Méthode «super simple»

Acupuncture sans aiguilles

Interrogée par le magazine «Glamour UK», Kerry Davies, ancienne infirmière et fondatrice de The Sleep Fixer (la réparatrice du sommeil), une plateforme de conseils pour retrouver le sommeil, indique que cette astuce vient de la médecine chinoise et est connue sous le nom de Emotional Freedom Techniques (EFT) (technique de libération des émotions). «Le mouvement de tapotement associé à une respiration profonde envoie des signaux apaisants au cerveau. C’est un peu comme l’acupuncture sans les aiguilles. On se concentre sur les points méridiens chinois. En tapotant sur ces points de pression, vous les stimulez et soulagez l’anxiété, une cause fréquente des insomnies. C’est un outil pour aider les personnes souffrant d’anxiété et de troubles du sommeil.»