On retiendra de cette dernière course Moto2 de la saison plusieurs choses: premièrement, la première victoire en GP de l’Australien Remy Gardner, le fils de l’ancien champion du monde 500, Wayne. Ensuite, le comportement de Luca Marini et, plus encore, la résistance face à la douleur de Sam Lowes, qui a tenu la distance et qui monte sur la troisième marche du podium.