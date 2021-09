Nucléaire : Energie atomique: la Chine dépasse la France, une première

Pour la première fois de son histoire, la Chine a détrôné la France en 2022 en termes de production d’énergie nucléaire, selon un rapport.

La Chine a dépassé la France pour la production d’électricité d’origine nucléaire en 2020, année «particulièrement difficile» pour l’industrie française, selon un rapport annuel sur le secteur publié mardi. «Pour la première fois, la Chine a généré plus d’électricité nucléaire que la France et est devenue le deuxième plus gros producteur nucléaire au monde derrière les Etats-Unis», indique le World nuclear industry status report (WNISR) dans sa dernière édition.