Énergie: Coop élargit son réseau de recharge pour voitures électriques

D’ici 2026, les clients pourront recharger leur voiture électrique sur plus de 200 points de vente et centres commerciaux Coop.

Coop continuera de densifier et développer son réseau de recharge électrique sur l’ensemble du territoire helvétique. En collaboration avec Énergie 360°, l’enseigne de commerce de détail envisage d’installer des bornes électriques sur 80 sites supplémentaires d’ici 2026: «L’ampleur de ce projet est unique pour nous. Nous élargissons et densifions considérablement l’offre de bornes de recharge électrique. Les conducteurs de voitures électriques en profiteront dans toute la Suisse», se réjouit Marcel Kobalt, chef de projet chez Énergie 360°. Pour rappel, les clients peuvent déjà profiter de l’offre sur plus de 120 points de vente et centre commerciaux Coop sur toute la Suisse.