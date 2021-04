Indépendance : Énergie: la Suisse vivra à crédit dès mardi

Ce 5 avril marque la date à laquelle nous aurons épuisé la quantité d’énergie que nous produisons nous-mêmes. La Suisse dépendra alors des importations étrangères jusqu’à la fin de l’année, selon Énergie Suisse.

La Fondation souligne que l’approvisionnement énergétique de la Suisse se caractérise par une forte dépendance vis-à-vis de l’étranger. «Les trois quarts de notre énergie sont importés sur de longues distances, notamment tous les produits pétroliers, le gaz naturel et l’uranium», relève-t-elle dans son texte. Des importations qui nous coûtent de plus plusieurs milliards de francs chaque année.

La Suisse mauvaise élève

En comparaison européenne, la Suisse ne fait en outre pas partie des bons élèves. Elle se situe même dans le dernier tiers d’un classement pour 2019 sur l’indépendance énergétique des pays, avec un taux de 25,4%. Sur le podium, on trouve l’Estonie et l’Islande avec des taux d’indépendance de plus de 80%. La Suède, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Serbie et le Danemark font également des bons élèves avec des taux supérieurs à 60%. Nos voisins directs font aussi mieux que nous, à l’image de la France (52,4%), l’Allemagne (32,4%) et l’Autriche (28,3%). Seule l’Italie fait moins bien avec un taux de 22,5%. La queue du peloton revient à Malte (2,8%), au Luxembourg (4,9%) et à Chypre (7,2%).