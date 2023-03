Vaud: Energie: Lausanne devient le «terrain de jeu» des chercheurs de l’EPFL

Pour les étudiants, c’est l’occasion de mener des tests grandeur nature. Et, pour Lausanne, c’est une chance de bénéficier du savoir des spécialistes de demain. L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et les Services industriels de Lausanne (SiL) viennent en effet de signer un accord de collaboration, portant sur une durée de cinq ans. L’objectif est de trouver des synergies entre ces deux acteurs afin de mettre en place et réaliser des projets de recherche dans le domaine des énergies renouvelables.

«Il est essentiel pour Lausanne et ses services industriels de profiter de la proximité avec les hautes écoles pour participer à la formation dans le monde de l’énergie. Cette collaboration permet de proposer un terrain de jeu aux chercheurs et apporte à la Ville des compétences rares dans le domaine énergétique», précise Xavier Company, conseiller municipal et directeur des SiL. Et Ambrogio Fasoli, vice-président associé pour la recherche à l’EPFL, d’ajouter: «Cela ouvre pour nos étudiants de grandes opportunités en termes de travail de terrain. C’est un complément idéal à leur formation théorique car ces stagiaires se trouvent ainsi très tôt face à des projets et défis concrets, dans un domaine riche et crucial pour la société. »