Le prix du gaz chute mais la facture des ménages suisses augmente

Le prix actuel du kWh se base sur les coûts du marché de 2021 et 2022.

Les consommateurs romands n’arrivent plus à suivre: alors que les entreprises gazières helvétiques affichent des bilans positifs, les prix du gaz continuent à grimper en vue de l’hiver. Le dimanche 1er octobre, les Services industriels de Lausanne (SiL), par exemple, ont déjà haussé de 7,8% le prix de leur gaz, nous rappelle 24heures .

Si la baisse ne se répercute pas sur la facture des ménages, c’est dû à la stratégie à moyen terme de ces entreprises: «Ce que nous achetons aujourd’hui servira à calculer les prix en 2025 et 2026. À l’inverse, le prix actuel du kWh est basé sur les coûts du marché de 2021 et 2022», explique le président de la Société des gaziers de la Suisse romande Pierre-Alain Kreutschy au 24heures. Pour rappel, le Conseil fédéral a fixé un objectif d’économies de 15% entre octobre 2023 et mars 2024 pour éviter une pénurie de gaz.