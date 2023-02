Session de printemps: Energie, LPP, AVS et primes au menu du Parlement

Les Chambres attaquent la session de printemps pour trois semaines dès ce lundi 27 février. Le menu sera copieux mais deux thèmes principaux se détachent: les questions liées à l’énergie et celles sur les retraites. En effet, dès mardi, le National empoigne une nouvelle fois la très controversée réforme LPP. Il tentera de se mettre d’accord avec le Conseil des États qui a proposé des compensations de rentes plus généreuses que lui pour les générations transitoires. D’autres divergences subsistent. Mais la gauche ne sera pas satisfaite et va vraisemblablement lancer un référendum au final.