Basketball : Enes Kanter s’en prend au président chinois

Le pivot turc des Boston Celtics a posté des messages dans lesquels il soutient l’autodétermination du Tibet et qualifie le président chinois Xi Jinping de «dictateur brutal».

Le joueur turc des Boston Celtics, Enes Kanter, a posté mercredi, sur les réseaux sociaux, un message qualifiant de «dictateur brutal» le président chinois Xi Jinping et soutenant l’autodétermination du Tibet, suscitant immédiatement des réactions en Chine.

«Monsieur le dictateur brutal XI JINPING et le gouvernement chinois. Le Tibet appartient aux Tibétains!» a écrit Enes Kanter, le nouveau pivot des Celtics, sur Twitter et Facebook. Il a joint à ses écrits une vidéo de trois minutes dans laquelle le pivot, vêtu d’un tee-shirt à l’effigie du Dalaï Lama, critique la mainmise de la Chine sur le Tibet.

Dans un autre message, il écrit encore: «Plus de 150 Tibétains se sont immolés – j’espérais qu’un tel constat réveillerait plus de conscience à propos du Tibet. Je soutiens mes frères et sœurs tibétains, et je soutiens leurs appels à la liberté.»