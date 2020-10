Un enfant franco-suisse né en décembre 2015 à Lausanne est au centre d’un violent conflit parental. Particularité de cette relation entre une Vaudoise et un Français en vacances à Madagascar: ils n’étaient déjà plus ensemble quand la Lausannoise a appris sa grossesse. Si les feux de l’amour sur les plages malgaches ont été éphémères, les flammes de la guerre entre les deux parents, elles, sont incessantes et incandescentes. Depuis 2016, dans le cadre de l’exercice du droit de visite du père, l’enfant domicilié chez sa mère à Lausanne est ballotté entre la capitale vaudoise et Nice (F), où habite son père. La Suissesse, au social mais active dans la finance par le passé, et l’agent immobilier français ne lésinent pas sur les requêtes, les plaintes et les accusations. Leurs relations sont si exécrables que pour le bon développement de l’enfant, un réseau a été mis en place à Lausanne.