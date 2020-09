Une altercation entre un père et le nouvel ami de son ex a dégénéré, mercredi 9 septembre 2020, à la rue de Cornavin. La police a dû intervenir.

Séparé depuis un an et demi de la mère de son fils âgé de 5 ans, un père de famille «a vrillé» en voyant son enfant avec le nouvel ami de son ex, rembobine Alexandre Brahier, porte-parole des forces de l’ordre. «Le père juge son rival incapable de s’occuper correctement de son garçon. Lorsqu’il les a vus dans la rue – l’enquête devra déterminer s’il était là par hasard ou pas – le papa s’est approché et cela a dégénéré. Il y a eu des menaces, des témoins affirment qu’il a sorti un couteau.» Fouillé, l’homme n’avait pas d’arme blanche sur lui; mais les agents ont découvert un couteau «derrière un arbre désigné par certains témoins», précise le communiquant.