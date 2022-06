Neuchâtel: Enfant de 6 ans placé après avoir dit «Papa me touche le zizi»

«Papa a l’habitude de me toucher le zizi.» Cette déclaration faite par un garçon de 6 ans à une enseignante, le 17 mai, a alerté une école des Montagnes neuchâteloises, puis les autorités. L’écolier a confirmé ses dires à une brigade spécialisée de la police. Selon lui, les faits ont eu lieu dans le salon de l’appartement. Le 24 mai vers midi, alors que leur tante paternelle attendait le garçon et sa grande sœur devant l’école, seule l’aînée est apparue. En pleurs. Une mesure superprovisionnelle a été prise par la justice: au cours de la matinée, le garçon de 6 ans a été acheminé dans un foyer, où il vit depuis.

Père soutenu par sa femme

Grand-maman, enfants et petits-enfants sur trois étages

Auditionnées par la police, la mère et sa belle-sœur signalent qu’elles habitent avec le prévenu et les deux enfants. L’appartement est situé dans une propriété familiale de trois étages. Les deux frères du prévenu et leurs familles résident dans l’immeuble ainsi que la grand-mère, qui occupe le rez. Les deux femmes ont décrit un père aimant. Une fois que la plaie du garçon aurait cicatrisé en début d’année, tous les enfants de l’immeuble auraient eu la varicelle au printemps. «Je me suis occupée des soins pour notre fille et le papa du garçon», affirme la femme, poursuivie pour des menaces contre l’enseignante ayant fait le signalement. «J’ai appris les faits au travail et j’étais choquée», a réagi la nettoyeuse. La famille peint «un garçon qui vit dans le monde de Harry Potter».