Enfant, l'actrice britannique Emma Watson buvait déjà du vin

Emma Watson, qui a retrouvé l’amour avec un riche héritier, entretient une relation particulière avec l’alcool. Il faut dire que l’actrice révélée dans la saga «Harry Potter» en boit depuis son plus jeune âge. «Quand j’étais enfant, mon père me donnait du vin mélangé avec de l’eau, à table, a-t-elle confié au «Financial Times». J’étais donc déboussolée quand j’étais ado, parce que tout le monde pensait que l’alcool était un fruit défendu. Pour moi, c’était surprenant de voir des jeunes complètement excités à l’idée d’avoir des boissons alcoolisées entre les mains.»