Alpes vaudoises : Enfant fauché à Glacier 3000: la snowboardeuse toujours recherchée

Fin février, la jeune femme était rentrée en collision avec un enfant de 6 ans. Recherchée depuis, elle est toujours introuvable. Samedi, la police cantonale bernoise a publié une photo de la snowboardeuse sur son site internet.

Fin février, une snowboardeuse était entrée en violente collision avec un enfant de 6 ans à Glacier 3000, aux Diablerets (VD). Après s’être brièvement arrêtée, elle avait pris la fuite. Recherchée depuis lors, la jeune femme reste introuvable. Samedi, la police cantonale bernoise annonce que la femme n’avait toujours pas pu être identifiée et publie une photo de cette dernière sur son site internet .

L’enfant va bien

Mathis, le jeune enfant de 6 ans va bien. Il n’a récolté qu’une entaille faite par la carre de la planche de la fautive et un gros bleu au genou gauche. Toutefois, après avoir été emmené chez l’ostéopathe, il s’est avéré que l’enfant avait trois vertèbres et deux côtés déplacées. Les parents ont décidé de porter plainte .

Appel à témoin

La jeune femme est âgée de 20 à 30 ans. De corpulence mince, elle communique en anglais. Au moment des faits, elle portait une veste vert turquoise, potentiellement une Oakley, un pantalon vert foncé, un casque blanc, un masque de ski Anon et une cagoule noire. Sa planche serait une Nitro. L’homme qui était avec elle évoluait à ski. Il était vêtu d’habits sombres et ses chaussures étaient blanches. La photo de la snowboardeuse est disponible sur le site internet de la police cantonale bernoise dès à présent et pour une semaine.