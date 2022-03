Enfant fauché à Glacier 3000: les parents portent plainte

L’enfant a été très violemment heurté lundi 28 février au glacier des Diablerets (VD) par une snowboardeuse activement recherchée par la police désormais. Une GoPro a filmé toute la scène. DR

Mathis est un miraculé. Une semaine après, sa maman en tremble encore par téléphone. Elle sait parfaitement que le choc survenu le 28 février sur la piste rouge Red Run de Glacier 3000, à la hauteur du Martisberg (commune de Gsteig), aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Ce lundi-là, vers 16 h, une jeune femme a heurté violemment le petit Valaisan de Collombey-Muraz qui skiait avec sa mère, son père et son grand frère de 12 ans. Si la snowboardeuse a demandé comment ça allait en anglais après avoir elle-même chuté, elle n’a pas patienté sur les lieux de l’accident contrairement à ce que lui avaient précisément demandé les parents.

Vertèbres et côtes déplacées

En larmes, leur cadet de 6 ans se plaignait de son genou gauche. Vu la force de l’impact, la famille a eu très peur pour la tête du jeune skieur et a appelé les secours. Mathis est du reste redescendu en luge. Des radios ont été effectuées peu après au Centre médical des Diablerets afin d’exclure toute fracture ou entorse. Excepté une entaille faite par la carre de la planche de la fautive et un gros bleu au genou gauche qui l’a fait boiter quelques jours, le petit garçon est indemne. Rassurant, mais pas suffisant pour le couple. «Jeudi (ndlr: le 3 mars), nous l’avons emmené chez l’ostéopathe pour vérifier son squelette. Il avait trois vertèbres (cervicales et lombaires) et deux côtes déplacées», confie sa maman.

La snowboardeuse n’est pas parvenue à éviter le jeune skieur. Cet arrêt sur image en témoigne. DR

Aperçue à Gstaad

La GoPro embarquée sur le casque de Mathis a tout filmé. Le choc entre la snowboardeuse qui ne parvient pas à éviter l’enfant et qui le percute est impressionnant. A tel point que la caméra s’est détachée et s’est retrouvée dans la neige en amont. D’une telle façon que, tout à la fin de la vidéo, on peut voir la maman se précipiter vers son fils pour lui porter secours. La vidéo permet également de donner une description assez précise de la chauffarde inconnue qui a fui et de celui qui l’accompagnait. Les parents de Mathis n’ont pas hésité à la diffuser sur les réseaux sociaux. «La skieuse aurait été vue à Gstaad jeudi 3 mars entre 9 h et 11 h m’a-t-on fait savoir via Facebook», explique encore la mère de famille.

Délit de fuite

«Le jour de l’accident, ni les patrouilleurs alertés, ni mon mari parti à sa recherche ne sont parvenus à la localiser. Nous avons beaucoup hésité à porter plainte. Finalement, ce n’est pas rien cet accident et puis il y a ce délit de fuite qui nous gêne, voire d’éventuelles répercussions sur notre enfant», conclut la maman. À ce stade, seule une plainte pénale contre inconnu a pu être déposée. La snowboardeuse est toujours activement recherchée mais cette fois-ci officiellement. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête, tandis que le Ministère public a ordonné un appel à témoin. Aidées des parents de Mathis, les autorités sont parvenues à fournir passablement de détails.

Appel à témoin du Parquet

La chauffarde aurait entre 20 et 30 ans. De corpulence mince, elle communique en anglais. Au moment des faits, elle portait une veste vert turquoise, potentiellement une Oakley, un pantalon vert foncé, un casque blanc, un masque de ski Anon et une cagoule noire. Sa planche serait une Nitro. L’homme qui était avec elle évoluait à ski. Il était vêtu d’habits sombres et ses chaussures étaient blanches.