Suisse: Enfant mordu par un Bull terrier: des mesures à nouveau réclamées

L’enfant de neuf ans mordu plusieurs fois par un Bull terrier samedi, dans le canton de Zoug ravive de mauvais souvenirs et le débat sur les chiens dangereux en Suisse. Ce drame est la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour la conseillère nationale Lilian Studer (PEV/AG). «De tels chiens doivent être détenus seulement avec une autorisation spéciale», déclare la politicienne qui se dit choquée par cet événement.

La Suisse avait déjà pris le problème au sérieux, suite à la mort d’un garçon de six ans en 2005 (lire encadré), mais le Parlement était revenu en arrière en 2016, laissant aux cantons la responsabilité d’imposer ou non des cours aux propriétaires. La semaine dernière, dans le canton de Genève, on réclamait le retour de ces cours après avoir constaté une hausse des incidents. Fribourg a déjà franchi le pas en février.