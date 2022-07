Zurich : Enfant mortellement renversé par une voiture

Mardi, peu avant 18 h 30, une collision s’est produite entre une voiture de tourisme et un enfant dans la cour intérieure d’un immeuble, en ville de Zurich. Malgré les mesures de réanimation immédiatement mises en place par des secouristes, puis par un médecin urgentiste et des ambulanciers, le bambin est décédé sur place. Les circonstances de l’accident ne sont pas claires et font l’objet d’une enquête du ministère public et la police municipale de Zurich.