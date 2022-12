Vaud: Enfant renversé sur le chemin de l’école: sécurisation exigée

C’est ici que ce garçon a été heurté, sur les bandes jaunes. Il en garde des séquelles aujourd’hui. 20min/François Melillo

Plus de 7000 véhicules passent devant l’école de Chavannes-de-Bogis chaque jour. Si ça ne suffisait pas, des dépassements dangereux s’y produisent souvent car les voitures arrêtées au passage piéton utilisé par les écoliers peuvent sembler parquées à l’arrêt de bus pour un déchargement. Après plusieurs signalements et quasi-accidents, un matin de février 2021, un jeune garçon a fini par y être renversé par une voiture en plein déboitement. Une fracture du fémur l’a cloué durant des mois dans une chaise roulante et il en garde encore des séquelles aujourd’hui.

Le passage piéton est souvent coupé par des voitures en plein dépassement. DR

Courriers, pétitions et rencontres avec la Municipalité ont alors occupé les parents inquiets pour faire sécuriser les lieux. Interpellée, l’Association transports et environnement (ATE) a étudié le dossier et jugé la sécurité lacunaire. Elle recommandait notamment un passage au 30km/h sur ce tronçon et la sécurisation du passage piéton, ainsi que la création d’une dépose-minute et d’un Pedibus. «On entend qu’il y a une volonté, mais on ne voit rien de concret arriver, regrette un parent. Et nous n’obtenons que difficilement des réponses.»

Sollicitée, la Municipalité rejette toute accusation d’inaction. Elle a fait installer un radar pédagogique, des signaux lumineux et un marquage au sol, et fait couper des arbres pour améliorer la visibilité. Insuffisant pour les principaux concernés. La Commune vient également de mandater une étude de mobilité qui confirme un besoin de sécurisation. Celle-ci rappelle toutefois qu’une zone 30 à cet endroit n’est pas envisageable pour des raisons purement légales: les critères cantonaux ne seraient pas respectés, par exemple du fait que le tronçon n’est pas au centre de la localité ni dans une zone assez densément bâtie. Car face à l’école, on trouve… des champs. Pour l’ATE, qui a consulté l’étude, ce critère ne représente généralement pas un obstacle insurmontable.

La signalisation est aujourd’hui jugée insuffisante par plusieurs observateurs. 20min/François Melillo

Si des feux de circulations sont jugés trop chers et peu adaptés, l’audit recommande l’installation d’îlots refuge. «Nous allons faire une proposition au Conseil. Mais, pour nous, il n’y a pas d’urgence, et nous sommes face à des délais incompressibles», rappellent les municipaux. Ils précisent devoir d’abord soumettre le projet, une fois défini, au Canton et passer par une mise à l’enquête. «On attend de voir, réagissent des parents. Quand la volonté est là, les choses peuvent se faire dans un délai raisonnable.»

Les parents, moteurs des sécurisations Une affaire similaire avait secoué l’avenue de Montoie à Lausanne, alors qu’une fillette avait été renversée en 2019 sur un passage piéton, la dernière d’une longue série d’accidents à cet endroit. Les parents du quartier s’étaient alors fortement mobilisés à coup de pétitions et de flashmob. La commune de Lausanne avait répondu en détachant un patrouilleur scolaire, la pose d’un radar pédagogique et le lancement d’un audit de sécurité. La zone avait finalement été passée à 30km/h.

Passage piéton impossible car trop peu usité Le village des Diablerets connaît une frustration similaire avec la demande répétée d’un passage piéton sur la route longeant la Coop, à l’entrée de la localité, rapporte «24 heures». Une personne âgée y a été renversée début décembre, alors que la commune a réclamé plusieurs fois le tracé de bandes jaunes pour sécuriser cette portion de route cantonale. Mais le Canton refuse depuis des années, rappelant que les critères justifiant un tel dispositif ne sont pas atteints, notamment le seuil de 100 piétons toutes les cinq heures, et une visibilité suffisante. Sollicité une nouvelle fois, celui-ci relancera toutefois une analyse, assure-t-il.