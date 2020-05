Covid-19 à Genève

Enfants affectés par une étrange maladie

Après les services sanitaires britanniques, mardi, puis espagnols et français, les HUG annoncent ce mercredi trois cas de très jeunes patients hospitalisés.

Une maladie étrange, affectant des vaisseaux sanguins, touche une douzaine d'enfants, selon les cas répertoriés et dévoilés publiquement en Grande-Bretagne en début de semaine. Semblable à la maladie de Kawasaki, ce mal atypique a aussi été diagnostiqué en Espagne et en France, où le ministre de la Santé a déclaré ce mercredi à France Info prendre cette «alerte très au sérieux».

Selon les descriptions faites par les autorités sanitaires britanniques et françaises, ces enfants souffrent de fièvre, de troubles de gastro-entérites et surtout d’un «syndrome inflammatoire vasculaire assez général qui peut provoquer une défaillance cardiaque». Si la cause précise reste indéterminée, les petits patients semblent pour la plupart avoir été testés positifs au coronavirus.