Lausanne : Enfants submergés de pub dans les transports publics

Deux élus de l’agglomération lausannoise dénoncent l’emprise de la publicité dans les bus et métros de la région lausannoise.

Munis de poupées représentant des enfants, deux élus des Verts, Philippe Somsky et Daniel Curnier, se sont immobilisés à plusieurs reprises face aux écrans installés dans les bus et métros de la région lausannoise. Leur action visait à dénoncer l’emprise croissante de la publicité sur les transports publics. Ils estiment que les écrans sont toujours plus grands et nombreux à diffuser des images vidéo dont il est difficile de se détourner, en particulier pour les bébés et les enfants.