«Cela va nous obliger à entrer beaucoup plus en détail dans la situation financière des clients», expliquent en substance Mes Bernard Nuzzo et Anne-Marie Germanier, avocats à Genève et Lausanne. Un consensus existe pour dire que la nouvelle donne impactera peu les petits revenus. Il risque d’en aller autrement pour les revenus confortables: une fois les besoins vitaux mais aussi les autres (téléphonie, impôts, assurances complémentaires) couverts, s’il reste un excédent à l’un ou aux deux parents, il devra être réparti entre ceux-ci et les enfants par les juges.