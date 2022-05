Enfants disparus à Genève: quand les réseaux sociaux polluent l’enquête  

En quelques clics, mardi, la disparition de deux enfants dans le canton était devenue un kidnapping, selon certains internautes. Interprétations faites à la va-vite, peur et fake news sont alors apparues sur les réseaux sociaux. Heureusement, les garçons ont été retrouvés sains et saufs. «Nous avions émis un avis de disparition, pas une alerte enlèvement, précise Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale. Cette dernière n’est activée que si nous avons des soupçons fondés sur l’intervention d’un tiers, ou si des indices nous donnent à penser que la victime est sérieusement menacée dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle.»

Fausses pistes et temps perdu

Dans ce dossier, les interventions en ligne n’ont finalement pas causé «de vrais soucis», selon les forces de l’ordre. Pourtant, l’emballement sur les réseaux sociaux peut singulièrement compliquer leur tâche. Les gens sont de bonne foi et veulent aider, note la police: «Mais en relayant des rumeurs, ou des informations et des signalements non vérifiés par nos services, cela multiplie les fausses pistes. Il faut ensuite tout vérifier. Ce qui occasionne une perte de temps précieux, en cas d’enlèvement avéré par exemple.»