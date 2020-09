Image prétexte KEYSTONE

Vendredi, le Département genevois de la santé informait de la mise en quarantaine d’éducateurs de crèche et de bambins. Lundi, c’était un nouvel espace de vie enfantine qui était touché. Ces mêmes derniers jours, le Canton de Neuchâtel a également placé des élèves en quarantaine et fermé une structure d’accueil parascolaire. En parallèle, le monde professionnel redémarre et le télétravail n’est plus la norme comme pendant le semi-confinement. Dès lors, les parents, s’ils ne disposent pas d’une solution de garde alternative, se retrouvent avec leurs enfants sur les bras. Et donc, coincés à la maison. Quid alors de leur salaire?

Si les travailleurs sont en mesure de fournir la prestation professionnelle, a priori, pas de problème. Le salaire est dû par l’employeur. Dans le cas où il est impossible de travailler à domicile, le salarié est également protégé par le Code des obligations (CO). En vertu de l’article 324a qui indique que «si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois».

Néanmoins, il faut que le salarié ait fait «tout son possible afin de trouver une solution de garde alternative», prévient Olivia Guyot Unger, juriste à la Fédération des entreprises romandes. Et de préciser qu’à l’heure actuelle, les contacts entre grands-parents et petits-enfants sont de nouveau permis. Cette solution ne doit donc pas être écartée d’emblée.

Et si un enfant est aussi contaminé?

Attention toutefois, le temps imparti pour les absences compensées par l’employeur n’est pas indéfini. Selon l’échelle de Berne, il est de trois semaines au minimum dès la première année de rapports professionnels et proportionnel aux années de service. Mais il est cumulatif: «Si vous avez vous-même été malade durant deux semaines, il peut ne vous en rester plus qu’une pour vous occuper de votre enfant. Au-delà, l’employeur peut vous demander de prendre des vacances ou des jours de congé sans solde», illustre Olivia Guyot Unger.

Dans le cas où l’enfant aurait lui-même contracté le Covid, alors les parents seraient en quarantaine, avec attestation du médecin à leur nom. Dans ce cas, c’est l’allocation perte de gains COVID-19 qui entre en ligne de compte. Du moins jusqu’au 16 septembre. Ensuite, c’est à l’employeur de se charger du salaire en vertu de l’article 324a CO si un tel droit est encore ouvert.