Afrique du Nord : Enfants et ados sur la route de l’exil: la Suisse veut de l’aide sur place

Le Conseil fédéral a débloqué près de 22 millions pour des projets visant à intégrer, dans les régions où ils ont fui, les enfants et étudiants qui ont été contraints à s’exiler de leur pays.

Au Maroc, en Tunisie, en Guinée, au Mali et au Niger: cinq pays bénéficieront de soutien de la part de la Suisse pour y encadrer et intégrer les enfants et adolescents sur la route de l’exil. Mercredi, le Conseil fédéral a octroyé un budget de 21,8 millions de francs «pour leur protection et la création sur place de perspectives d’avenir».