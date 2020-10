Berne : Enfants et enseignants rendus malades par des odeurs immondes

Faute de radiateurs, des poêles à mazout chauffent les classes d’une école maternelle. Les émissions qui s’en dégagent provoquent nausées et maux de tête chez certains.

En cause, le système de chauffage au mazout qui dégage des odeurs immondes et qui provoque nausées et maux de tête tant chez les éducateurs que chez les enfants. «Ça pue terriblement au point que même les parents tombent malades lors des réunions à la crèche», peut-on lire dans le journal du quartier, relayé par la Berner Zeitung. Comme le bâtiment ne dispose ni d’une cave ni de radiateurs, des poêles sont installés directement dans les classes; du coup, l’odeur nauséabonde s’incruste dans les vêtements et les sacs à dos des enfants, selon le quotidien bernois.