Genève - Enfants et parents métamorphosés en éboueurs d’un jour

La Ville de Genève veut plus

«C’est la première fois qu’il y a autant d’opérations clean-up day sur notre territoire, sept en l’occurence, a relevé la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis, dont le département chapeaute la voirie. On sent un engagement de plus en plus fort des citoyens. Je les félicite et les remercie!» La Ville encourage ces initiatives et rêve même d’actions plusieurs fois par an. «Nous prêtons du matériel, comme les pinces et les gants, nous fournissons des plans qui recensent les secteurs où des bénévoles peuvent œuvrer sans danger.» Selon la magistrate PDC, «c’est une manière de toucher les gens, c’est notre ville, chacun doit s’en occuper».