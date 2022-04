Coronavirus en Chine : Enfants et parents séparés: Shanghai persiste et signe

Les autorités de la mégalopole ont défendu lundi, leur politique controversée qui consiste à séparer les enfants positifs au Covid-19 de leurs parents.

La capitale économique chinoise est l’épicentre de la pire flambée de Covid-19 en Chine, depuis début 2020, liée au variant Omicron. La grande majorité des Shanghaïens sont confinés à domicile. Le ministère de la Santé a annoncé lundi, plus de 9000 nouveaux cas positifs à Shanghai – à 95% asymptomatiques. La mairie réalise actuellement un dépistage de l’ensemble des habitants.

En Chine, toute personne testée positive, même asymptomatique, est isolée des personnes non contaminées . Les autorités shanghaïennes ont confirmé lundi, que cette mesure s’appliquait également aux enfants. «Si un des parents est également infecté, il pourra accompagner l’enfant et prendre soin de lui» dans un endroit dédié «où ils seront traités», a déclaré lundi Wu Qianyu, une responsable des services de santé municipaux.

Mais «si les membres de la famille ne remplissent pas les conditions d’accompagnement», c’est-à-dire ne sont pas contaminés eux-mêmes, les enfants seront séparés de leurs parents, a-t-elle souligné devant la presse. Les plus de 7 ans seront hébergés dans des centres de quarantaine et les moins de 7 ans, s’ils sont seuls, seront pris en charge par des centres de santé publique – au confort a priori supérieur.

Si j’étais parent, je me ferais contaminer exprès

Des vidéos non vérifiées circulent ces derniers jours sur l’Internet chinois, montrant de jeunes enfants et des bébés non accompagnés dans ce qui semble être un établissement de quarantaine. De nombreux internautes ont critiqué lundi, la nouvelle annonce des autorités de Shanghai.