Enfants et peluches BDSM: Balenciaga présente ses excuses et porte plainte

Deuxième affaire: Balenciaga porte plainte

Au même moment, Balenciaga a posté une autre story sur Instagram. Ce communiqué concerne une autre campagne publicitaire, celle du printemps-été 2023 photographiée par Joshua Bright, dans laquelle figurent des stars (Nicole Kidman, Bella Hadid, Isabelle Huppert) qui posent dans un bureau à New York. Parmi les photos, des natures mortes présentent un sac à main à côté de l’arrêt États-Unis contre Williams de la Cour suprême des États-Unis datant de 2008 relatif à la diffusion de matériel pédopornographique. Cet arrêt confirme une loi fédérale condamnant la publicité, la promotion, la présentation et la distribution de pornographie infantile.

Balenciaga déclare: «Nous nous excusons d’avoir affiché des documents troublants dans notre campagne. Nous prenons cette affaire très au sérieux et engageons une action en justice contre les parties responsables de la création du décor et de l’inclusion d’articles non approuvés pour la prise de vue de notre campagne printemps-été 2023. Nous condamnons fermement les abus envers les enfants, sous quelque forme que ce soit. Nous défendons la sécurité et le bien-être des enfants.» Les images ont aussi été supprimées des plateformes de la marque. Bella Hadid, top model, qui pose dans la campagne publicitaire, a fait de même. À la suite de cette controverse, Balenciaga a supprimé son compte Twitter.