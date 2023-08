Suisse: Enfants maltraités: hausse des cas sans qu’on sache pourquoi

Trois quarts des cas de maltraitance en Suisse sont causés par l’entourage des enfants. Les annonces pour ce genre de violence physique ou psychologique sont en hausse de 14% l’an dernier. Les tout-petits sont particulièrement touchés: environ 20% des maltraitances constatées le sont sur des enfants de moins d’un an. Une médecin spécialisée raconte dans l’émission de la «SRF» Echo der Zeit comment elle tente de déceler chez les parents des récits incohérents ou des comportements suspects lorsque des blessures, telles que des fractures, sont constatées sur de jeunes enfants.

D’après cette spécialiste, la majeure partie des cas n’est pas le fait de parents malintentionnés ou tortionnaires. Ils sont liés à une forme de surmenage. «Je suis convaincue, et cela se confirme quotidiennement dans notre travail, que pratiquement tous les actes de maltraitance commis sur des enfants ne trouvent pas leur origine dans un acte volontaire, mais en raison d’une surcharge des tâches, que ce soit en raison de propres problèmes psychiques, médicaux, financiers ou de couple», explique Dörte Harms.

Elle ajoute que les parents sont majoritaires à accepter de l’aide lorsqu’une maltraitance est constatée. Par contre, l’avocate ne peut expliquer de façon univoque la hausse des cas enregistrés en 2022. Elle invoque plusieurs causes: ces violences sont certainement mieux répertoriées, ce qui fait augmenter les statistiques. La crise du Covid et la guerre en Ukraine ont créé de l’agitation et de l’inquiétude dans la société. «Je pense que cela se répercute toujours sur la maltraitance des enfants», avance-t-elle.