Suisse : Enfants placés: le délai d’indemnisations est supprimé

La limite temporelle imposée aux personnes victimes de placements forcés dans leur enfance pour déposer une demande d’indemnisation a été levée.

De milliers d’enfants

«Ces enfants et adolescents furent victimes de souffrances et d’injustices. Ils y ont souvent subi de la violence physique et psychologique, des mauvais traitements, des abus sexuels et y étaient violemment battus», souligne l’OFJ. Des femmes ont en outre été forcées de consentir à un avortement, à une stérilisation ou encore à l’adoption d’un ou de plusieurs de leurs enfants.