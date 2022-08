Enfilez deux culottes de bikini pour en faire un soutif

Célèbre humoriste australienne, Celeste Barber régale ses quelque 9 millions d’abonnés sur Instagram de vidéos parodiques. Dans la dernière publiée vendredi passé, et aimée plus de 800’000 fois, l’humoriste essaie tant bien que mal de mettre en pratique une astuce consistant à porter deux culottes de maillot de bain en haut. La vidéo parodiée est celle de l’influenceuse brésilienne Ingrid Gonçalves (à voir en entier plus bas).