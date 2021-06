Body Positive - Enfin de beaux soutiens-gorge pour les poitrines généreuses

#JeSuisSansComplexe, voici la nouvelle campagne de la marque française Sans Complexe Lingerie qui célèbre les poitrines généreuses. Et pour cause, elle s’est spécialisée dans les soutiens-gorge du bonnet C au bonnet G, souvent peu accessibles en magasin. Le must? Vous en trouverez sans armatures.

«Réconcilier les femmes avec leur poitrine», la marque, distribuée par Zalando en Suisse, affiche clairement son objectif. Et ce n’est pas aisé: en Suisse toujours plus de femmes, de plus en plus jeunes, ont recours à une opération de réduction mammaire. Si l’inconfort physique d’une poitrine généreuse est le premier motif avancé avec notamment des douleurs au dos et aux épaules, des facteurs psychologiques sont aussi évoqués. Une étude réalisée par la marque Sans Complexe et The Body Optimist en décembre 2020, estime d’ailleurs que près de 71% des femmes ne se sentiraient pas représentées dans les médias et la publicité.