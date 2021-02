77 Bombay Street : Enfin de retour après cinq ans de silence

77 Bombay Street n’avait plus rien sorti de neuf depuis 2016. Les frangins grisons viennent de publier le single et le clip de «Drifters In The Wind».

Avec le temps, on en avait presque oublié la sympathique fratrie qui avait pourtant squatté les charts avec ses hits «Up In The Sky», «Empire», «I Love Lady Gaga» ou encore «Low On Air». Presque dix ans jour pour jour après la sortie de son premier album certifié disque de platine «Up In The Sky» et cinq après son dernier single en date, 77 Bombay Street est enfin de retour avec le single «Drifters In The Wind». Pour l’occasion, les garçons ont à nouveau enfilé leurs costumes de cirque, qui faisaient partie intégrante de leur image à leurs débuts. Quant au clip du morceau, il offre un bon bol d’air. Il a été tourné dans le magnifique paysage montagneux des Grisons, canton d’origine du quartet.

«Il faudra encore attendre avant de pouvoir entendre à nouveau des applaudissements dans des salles bondées, mais la possibilité de donner quelque chose à nos fans, en ces temps troublés, nous a confortés dans l’idée de sortir un single et bientôt un nouvel album», a expliqué Matt Buchli, chanteur principal du groupe, dans un communiqué. Pour l’anecdote, ce nouveau single a été produit en collaboration avec le producteur Thomas Fessler. Cet homme de l’ombre avait déjà bossé avec le combo pop-folk. Il avait contribué aux succès des deux premiers albums du groupe, «Up In The Sky» et «Oko Town», tous deux certifiés disque de platine. La future galette, dont on ignore encore le nom, est attendue pour la fin de l’été 2021.