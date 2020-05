La reprise au Lausanne-Sport

Enfin, l’odeur du terrain

Jeudi matin, «20 minutes» est allé poser sa caméra dans les tribunes de la Pontaise, pour y suivre le retour à l’entraînement collectif du leader de Challenge League.

L'attaquant lausannois Andi Zeqiri était heureux (et s’était bien désinfecté les mains).

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour notre profession, ça veut dire pas mal. Alors que le monde du football – enfin, la Suisse et quelques contrées alentours – sort gentiment de sa léthargie covidienne, le Lausanne-Sport a repris l’entraînement collectif jeudi matin. Du coup, les reporters, eux aussi, sont sortis quelques minutes du télétravail devenu la norme, histoire d’humer enfin l’odeur de la pelouse fraîchement coupée.

Il fallait bien sûr se tenir loin du contingent et des entraîneurs, tous testés négativement au coronavirus en début de semaine. Il fallait aussi se tenir à la distance réglementaire des collègues comme des interviewés, histoire de respecter les réglementations nationales, cantonales et communales en vigueur. Mais ces petites exigences qui seront la norme pour quelques mois encore n’étaient rien en comparaison du plaisir de revoir du football. Un bonheur futile, certes, coupable pour certains, peut-être, mais tellement bon quand on aime ça.