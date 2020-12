À l'approche des fêtes de Noël et dans la perspective d'une réouverture des restaurants, les réservations en soirée commençaient à affluer partout. Le Ticino, par exemple, en a déjà enregistré 75% pour samedi soir. Mais la restriction des horaires d'ouverture envisagée par Berne a aussi influencé les clients. «Ils ont dit qu’ils rappelleraient plus tard, dans l’attente de cette décision», explique le gérant de L’Echalote à Genève. Au Café de Grancy à Lausanne, on est plus optimiste : «Les gens réservent et puis d isent qu’ils verront bien ce qu’il adviendra. » Du côté des restaurants gastronomiques, la clientèle tient à son repas. L’Ermitage des Ravet affiche complet jusqu’au 19 décembre et «c ertaines personnes ont déjà déplacé leurs réservations du soir au midi, car pour eux, la fermeture à 19h est déjà effective» . Pareil au Pont de Brent, qui «demande à ses clients d’être patients». «Désormais, on attend la décision du gouvernement pour éventuellement décommander nos clients, soupire Hélène Calame. Je constate cependant que depuis l'annonce du Conseil fédéral, mardi, les réservations pour midi ont grimpé d'un coup.»