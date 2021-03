Hatik : Enfin sobre grâce à sa foi

Le rappeur Hatik, qui a souffert d’alcoolisme, a pu guérir de son addiction en se convertissant à l’islam.

C’est finalement grâce à la religion que l’artiste a pu se débarrasser de son addiction. S’étant converti à l’islam, il se sent aujourd’hui beaucoup plus serein. «Ça m’apaise, me donne des réponses», dit l’interprète d’«Angela». Ayant été athée auparavant, Hatik a désormais «un rapport ultra-intime et tolérant sur la religion». Selon lui, il n’y pas une seule pratique: «Je suis aussi ami avec des musulmans qu’avec des non-musulmans, des athées, des chrétiens ou des juifs.»